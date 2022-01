Wanda, mein Wunder

Die Polin Wanda kümmert sich um den wohlhabenden Patriarchen Josef in dessen Familienvilla am See. Sie bringt neues Leben ins Haus, was nicht allen Mitgliedern der Großfamilie gefällt. Doch Wanda ist auf den Job angewiesen. Sie braucht das Geld, um ihre Familie in Polen zu unterstützen. Da alle gemeinsam in der Villa leben, bekommt Wanda einen tiefen Einblick ins Familienleben. Bis sie eines Tages unerwartet schwanger wird.