Auf dem Land ist alles gut, besonders von der Stadt aus betrachtet. Also zieht ein Paar mit Freunden und Bekannten in die Uckermark. Dort wollen sie gemeinsam leben, Landwirtschaft betreiben und offene Beziehungen ausprobieren - weit weg von kapitalistischer Ausbeutung und Konsumzwang. Lola, Philipp und Bernd sind die Hauptakteure, die zwischen Gartenhecke und Grillabend die Freizeitkommune leiten. Motto: Bienen und Blumen - oder so.