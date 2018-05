Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Niels Bolbrinker / Thomas Tielsch

Webseite: http://www.mm-filmpresse.de/film.php?film=291

Filmstart: 26.04.2018

Das legendäre deutsche Bauhaus existierte nur vierzehn Jahre von 1919 bis zur Schließung durch die Nazis im Jahre 1933. Trotzdem wurde es zur Ikone der Moderne und zur wegweisenden Institution der zeitgenössischen Architektur und des Industriedesigns.

1919 wurde in Weimar das Bauhaus gegründet. Walter Gropius wollte dort sein integratives Konzept für eine zeitgemäße Architektur etablieren. Die Künstler und Gestalter, darunter Klee und Kandinsky, strebten eine Ästhetik an, die die gesamte Lebenswelt überformt. Doch was ist heute von ihren Ideen geblieben? In Zeiten von Wohnungsnot und globaler Wirtschaft zeigt die Dokumentation Projekte, die auf die Ideen des Bauhaus zurückgehen.