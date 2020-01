Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Haruka Fujita

Darsteller: Minori Chihara / Aya Endô / Yui Ishikawa

Filmstart: 28.01.2020

In einem Internat sollen Mädchen zu Damen der Gesellschaft erzogen werden. Ziel ist es, dass sie - durch eine Hochzeit - in den Adelsstand aufsteigen. Das Straßenmädchen Amy ist ebenfalls Schülerin in diesem Internat. Doch sie ist weder mit den Hausregeln einverstanden, noch möchte sie einen reichen Schnösel heiraten. Violet, die Korrespondenz-Assistentin, versucht, Amy zu einer Dame zu erziehen. Kann Amy ihre Vergangenheit hinter sich lassen?