Bei den Golden Globes bedankte sich Hauptdarsteller Christian Bale beim Satan persönlich, dass er ihn für die Darstellung seiner Figur inspiriert hat. Im neuen Biopic von Adam McKay (The Big Short) bekommen wir ihn nämlich als Dick Cheney, Vizepräsident unter George W. Bush, zu sehen.

Hinter jedem bösen Mann steckt eine Frau – die noch böser ist. Dick Cheney (Christian Bale) hat den Traum seiner Frau Lynne (Amy Adams) erfüllt: Er ist Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Zusammen mit seiner „besseren Hälfte“ hat er das Zentrum der Macht erreicht, das die beiden so schnell nicht mehr verlassen werden. Cheney bestimmt im Geheimen den gesamten Kurs der Regierung. So zettelt er, gemeinsam mit Außenminister Donald Rumsfeld (Steve Carell), den Irakkrieg an. Die Rolle von Präsident George W. Bush übernimmt übrigens Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).