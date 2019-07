Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: John Chester

Molly und John haben Highways und Feinstaub gegen ein traditionelles Farmleben am Land getauscht. Hier leben Pflanzen, Nutz- und Wildtiere alle in perfektem Einklang. Sofern nicht gerade die kalifornischen Flächenbrände, Plagen und nächtliche Tierangriffe die Harmonie ins Wanken bringen. John Chester zeigt in seiner Doku das harte aber erfüllende Leben in der Natur sowie deren außergewöhnliche Phänomene.

Molly und John Chester verlieren ihr Apartment – weil ihr Hund zu viel bellt. Das Paar kehrt der Großstadt den Rücken, um seinen großen Traum zu verwirklichen: Die Gründung einer eigenen Farm. Auf einer riesigen Fläche in den kalifornischen Hügeln wollen sie mehr Harmonie in ihr Leben bringen. Acht Jahre harter Arbeit bringen zehntausend Obstbäume und alle erdenklichen Haus- und Wildtiere auf der Farm zusammen.