Unsere Erde 2

Film Details Regie: Fan Lixin / Richard Dale / Peter Webber

Webseite: http://www.unsere-erde2.de/

Filmstart: 15.03.2018

In der BBC-Dokumentation wird eine Reise um die Welt unternommen: Im Zeitraum eines einzelnen Tages wird im Film dem Lauf der Sonne gefolgt, von den höchsten Bergen über die abgelegensten Inseln zu den exotischsten Urwäldern.

Mit dem Sonnenaufgang beginnt eine Reise um die ganze Welt: Ein Zebrafohlen muss einen reißenden Fluss überqueren; Pottwale dösen in der Senkrechten; ein Faultier macht sich auf die Suche nach der großen Liebe. Im Laufe des Tages begeben sich Dramen und Komödien in der Tierwelt. Und diese stehen im Mittelpunkt der Dokumentation, in der der ganz normale Wahnsinn im Leben von Panda, Pinguin und Co. sichtbar wird.