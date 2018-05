Unser Kampf

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Simon Wieland

Der Film zeigt anhand des Mikrokosmos einer Familie und ihrer drei Generationen die Auswirkungen der Shoa auf die Schicksale, die Lebenswelten und die Traumata aller Familienmitglieder. Er dokumentiert, wie der Holocaust bis heute den Staat Israel und die Familie belastet, die in permanentem Ausnahmezustand sowie neuer Bedrohung lebt. Als Opfer und als Täter.

Seit 70 Jahren ist eine Familie in Israel ansässig, die einst von den Nazis aus Österreich vertrieben wurde. Ihre Existenz ist ein geprägt von Gewalt und Konflikten: Drei Generationen haben an neun Kriegen teilgenommen. Täter- und Opferrollen gehen mittlerweile ineinander über. Ihr Leben in Israel ist permanent gefährdet, da das Land Feinde auf der ganzen Welt hat.