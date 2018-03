Unsane: Ausgeliefert

Die junge Sawyer Valentini will in einer anderen Stadt ein neues Leben beginnen. In ihrem Ort wurde sie von einem Stalker belästigt. Doch durch ein Missverständnis wird sie in die Psychiatrie eingewiesen. Hier beginnt ihr Martyrium: Sie sieht überall ihren einstigen Verfolger, einen bärtigen Mann. Die Situation eskaliert, doch das Personal glaubt ihr nicht. Nur ihre Mutter steht ihr zur Seite und unterstützt sie - bis sie plötzlich verschwindet.