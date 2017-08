Polen im ersten Jahr nach dem Fall des Eisernen Vorhangs: Vier Frauen unterschiedlichen Alters möchten in dieser Umbruchszeit ihre Leben ändern und ihre Träume erfüllen. Regisseur Tomasz Wasilewski verknüpft für seinen Film "United States of Love" vier Episoden über unterschiedliche Charaktere, denen die gemeinsame Suche nach Erfüllung in einer lust-und körperfeindlichen Umgebung eigen ist.

Dazu werden Iza, Agata, Renata und Marzena mal unverkitscht beim Sex, mal schwitzend im Aerobickurs gezeigt. Und so setzt sich aus den vier Einzelschicksalen das Mosaik einer ganzen Gesellschaft zusammen, einer Gemeinschaft im Übergang.