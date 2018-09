Die Karriere von Dax liegt in Scherben: Sein Rivale hat ihm sein Basketballteam weggeschnappt. Nun ist der ehrgeizige Trainer pleite. Doch er hat die Rechnung ohne Uncle Drew gemacht: Dieser ist eine Basketball-Legende, und würde für Dax wieder spielen. Dass er über siebzig ist, ist kein Hindernis. Flugs stellen die beiden ein All Star-Team aus Basketball-Rentnern zusammen. Sie wollen noch einmal ein renommiertes Turnier in Harlem rocken.