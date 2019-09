Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Kelly Asbury

Kelly Asbury Darsteller: Tilman Pörzgen / Lina Larissa Strahl

Tilman Pörzgen / Lina Larissa Strahl Webseite: https://tobis.de/film/uglydolls/

https://tobis.de/film/uglydolls/ Filmstart: 04.10.2019

Absolut nicht wie alle anderen, sind die UglyDolls. Wie der Name erahnen lässt sind sie sehr individuell und unperfekt, aber doch auch herzig. Nachdem die Stoffvicher auch bereits die österreichischen Spielzeuggeschäfte erobert haben, setzen sie ihren Eroberungsfeldzug in den Kinos fort.

UglyDolls sind Kuscheltiere, die nicht perfekt sind, bei ihrer Herstellung in der Spielzeugfabrik ist was schiefgelaufen. Aber glücklich sind sie in Uglyville trotzdem! Nur Moxy nicht. Also überredet sie ihre Freunde Lucky Bat, Wage, Babo und Ugly Dog, auf Entdeckungsreise zu gehen. Auch Molly will für den Einsatz im Kinderzimmer trainiert werden. Doch der strenge Ausbilder Lou vom „Institut für Perfektion“ will die Hässlichen schnell loswerden.