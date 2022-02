Regisseur Lars Montag (verantwortete u. a. die Kluftingerkrimis Schutzpatron und Herzblut aus dem Jahr 2016) probiert sich an seinem ersten Kinderfilm: Junger Inder möchte Bollywood-Star werden, sieht sein Ziel in Deutschland jedoch in weiter Ferne.

Der 12-jährige Ranji (Shan Robitzky) ist erst vor kurzem mit seiner Familie nach Deutschland gezogen und er fühlt sich nicht wirklich glücklich. In seiner alten Heimat Indien war er zumindest sehr viel näher dran, seinen großen Traum davon, ein großer Bollywood-Star zu werden, wahrzumachen. Als er dann von einem Casting hört, erwacht sein verloren geglaubter Traum zu neuem Leben. Doch wie soll er es allein schaffen, ein Video zu drehen und heimlich nach Mumbai zu kommen? In der gleichaltrigen Toni (Annlis Krischke) findet Ranji eine loyale Freundin, die ihn tatkräftig unterstützt …