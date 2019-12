Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: David Stoten

David Stoten Filmstart: 02.01.2020

Ein frecher Rennwagen namens Ace taucht in Sodor auf und überredet Lok Thomas zu einer Abenteuerreise. Thomas könnte als erste Dampflok die ganze Welt bereisen - sagt Ace. Thomas macht sich begeistert mit ihm auf den Weg. Sie durchqueren Wüsten, den Dschungel, fahren über Berge und vorbei an Sehenswürdigkeiten. Auf seiner Reise zu neuen Orten und fremden Kulturen freundet Thomas sich mit der afrikanischen Lok Nia an.