The Silence

In New Jersey lauert der Tod. Eine fatale Expedition setzt eine unbekannte Parasitenart frei. Die "Avispa" werden von Geräuschen angelockt und ernähren sich von Menschenblut. Eines Tages suchen sie die Familie von Teenagerin Ally heim. Ally ist taub, kann aber über ihre anderen, geschärften Sinne die Bedrohung deutlich spüren. Die Menschen fliehen vor den Insekten in den Wald. Doch hier stoßen sie auf Menschen, die nicht weniger bedrohlich sind.