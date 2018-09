In der amerikanischen Prärie muss ein Mann reiten können. Hier wächst Brady Blackburn auf. Doch beim Rodeo-Reiten verletzt er sich eines Tages schwer. Die Ärzte verbieten ihm fortan den Sattelsport. Doch ein neues, halbwildes Pferd hat es ihm angetan. Also meldet er sich wieder zum Rodeo an - obwohl das für ihn Lebensgefahr bedeutet. Denn was ist das Leben wert, wenn man nicht tun kann, was man wirklich gut kann - und was man über alles liebt?