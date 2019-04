Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Nathalie Borgers

Nathalie Borgers Webseite: https://www.theremains.at/

In den letzten Jahren haben tausende Menschen auf der Fahrt über das Mittelmeer ihr Leben verloren oder werden vermisst. In den Nachrichten bleibt die Frage unbeantwortet, was mit den Toten geschieht, die geborgen werden können. Wer sorgt sich um die Hinterbliebenen und hilft bei der Suche nach den Vermissten? Diesen Fragen widmet sich die Regisseurin in ihrem Dokumentarfilm über den oft ignorierten Aspekt der europäischen Flüchtlingskrise.