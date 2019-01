The Prodigy

Was ist nur in diesen Jungen gefahren? - Der kleine Miles wirkt wie ausgewechselt, als wäre er ein ganz anderer. Etwas Böses scheint von ihm Besitz ergriffen zu haben. Seine Mutter Sarah ist zuerst erschrocken, dann schockiert - und dann panisch vor Angst. Sie schickt Miles zum Hypnotiseur und sieht sich gezwungen, in der Vergangenheit zu forschen, um Miles' Veränderung auf die Spur zu kommen.