In einem abgelegenen Kloster in Rumänien begeht eine Nonne Selbstmord. Ein Priester und eine Novizin werden vom Vatikan ausgesendet, um den Vorfall zu untersuchen. Die Novizin hat bereits seil längerem Visionen, in denen die Nonne eine Rolle spielt. Schnell wird klar, dass sich in den Gewölben der Abtei Dunkles verbirgt. Hier lauert das "Ende Gottes" - eine teuflische Kraft, die bald in Gestalt der toten Nonne wieder auferstehen wird.