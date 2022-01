Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Andreas Koefoed

Andreas Koefoed Filmstart: 31.12.2021

Von den Absichten mächtiger Kunstinstitutionen und wie das Gemädle Salvator Mundi die Wahrheit zu Nebensache werden lässt.

Salvator Mundi wurde im Jahr 2017 für 450 Millionen US-Dollar versteigert und ist damit das teuerste Gemälde der Welt. Kein Wunder, immerhin gilt es als verschollenes Meisterwerk Leonardo da Vincis. Über seine Echtheit herrscht jedoch Uneinigkeit. In dieser Insider-Dokumentation wird die Geschichte des Gemäldes näher beleuchtet. Beginnend in jenem Moment, als das Gemälde in einem dubiosen Auktionshaus in New Orleans für 1175 US-Dollar gekauft wird und der Restaurator unter dem dicken Firnis der billigen Restaurierung meisterhafte Pinselstriche der Renaissance entdeckt. Mit Emporschnellen des Preises vermehren sich auch die Fragen nach der Authentizität des Gemäldes: Ist es tatsächlich ein Werk Leonardo da Vincis?