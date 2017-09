Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Charlie Bean

Unzählige Kinder weltweit sind mit den Spielfiguren und Bausteinen von Lego aufgewachsen. Vor drei Jahren kam dazu dann mit "The Lego Movie" auch der passende Film in die Kinos. Die Hauptfigur war Emmet, ein Bauarbeiter - und natürlich eine Legofigur. Nun kommt ein weiteres Abenteuer mit den gelben Helden in die Kinos: In "The Lego Ninjago Movie" steht der Kampf um Ninjago City im Mittelpunkt.

Die sechs jungen Ninjas Lloyd, Kai, Nya, Jay, Zane und Cole beschützen ihre Heimatstadt Ninjago City heimlich vor Feinden und Monstern. Trainiert werden sie von ihrem Lehrmeister Wu (im Original gesprochen von Jackie Chan), der Lloyds Onkel ist und noch dazu ein ziemlicher Sprücheklopfer. Doch die Teenager bleiben bei ihren Heldentaten unerkannt und gelten tagsüber an der Highschool als Nerds, die von vielen Mitschülern ignoriert werden. Noch dazu müssen sie sich nun mit dem bösen Warlord Garmadon herumschlagen, der sich als Lloyds Vater entpuppt.