The Lego Movie 2

Filmstart: 07.02.2019

Es war alles so schön zusammengebaut - da fallen plötzlich wilde Horden in Steinstadt ein. Die LEGO-Domäne wird von den intergalaktischen DUPLO-Horden verwüstet. Jetzt sind Emmet, Lucy, Batman und ihre Freunde gefragt! Doch dann wird Lucy entführt. Sie gerät in ein Schwesteruniversum, in dem das Leben einem Musical gleicht. Emmet verfolgt die Entführer. Doch wie kann er Lucy retten und dabei noch seine Welt von den wilden Horden befreien?