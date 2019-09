Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Andrea Berloff

Melissa McCarthy / Tiffany Haddish / Elisabeth Moss Filmstart: 20.09.2019

In den 70ern macht der Stadtteil Hell’s Kitchen in New York seinem Namen alle Ehre. Nachdem drei Gangster vom FBI hinter schwedische Gardinen gebracht wurden, stehen deren Ehefrauen (Elisabeth Moss, Melissa McCarthy und Tiffany Haddish) alleine da. Und was machen solche „Mafiabräute“ in so einer Situation? Richtig, die kriminellen Machenschaften ihrer eingebuchteten Gatten fortführen – und das gar nicht einmal so schlecht!