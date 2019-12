The Kindness of Strangers - Kleine Wunder unter Fremden

Clara, eine junge Mutter, flüchtet mit ihren Söhnen vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Zu allem Unglück wird auch noch ihr Auto beschlagnahmt. Die Familie muss sich dem Leben auf der Straße stellen - im Winter von New York. Gleichzeitig versucht der Ex-Knacki Marc, wieder auf die Beine zu kommen. Er will ein Restaurant für den exzentrischen Timofey leiten. An ihrem Tiefpunkt wird Clara durch Zufälle und die Hilfsbereitschaft Fremder gerettet.