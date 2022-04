Der norwegische Regisseur und Drehbuchautor Eskil Vogt („Der schlimmste Mensch der Welt“) erzählt mit seinem neuen Horrorthriller „The Innocents“ eine düstere Fabel über kindliche Grausamkeit.

Inhaltsverzeichnis:





„The Innocents“ [Trailer]

The Innocents (2021) © Video: Capelight Pictures / YouTube





Inhaltsangabe von „The Innocents“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Autistin Anna (Alva Brynsmo Ramstad) und ihre kleine Schwester Ida (Rakel Lenora Fløttum) beziehen gemeinsam mit ihren Eltern eine Hochhaussiedlung in Norwegen. Auf Grund von Annas Entwicklungsstörung, musste Ida bereits früh lernen, auf sich selbst aufzupassen und Verantwortung zu übernehmen – Kontakt zu anderen Kindern wünscht sie sich sehnlichst, was sich allerdings als schwierig entpuppt. Als sie Ben (Sam Ashraf) kennenlernt, freundet sie sich sogleich mit ihm an. Auch Anna scheint plötzlich wie ausgewechselt, als sie mit der jungen Aisha (Mina Yasmin Bremseth Asheim) – die in der Nähe wohnt – eine geistige Verbindung aufbauen kann. Sie beginnt sogar wieder zu sprechen!

Beim Spielen entdecken vier Kinder, dass sie offenbar besondere Fähigkeiten besitzen und die Welt um sich herum manipulieren können. Ein flirrend heißer Sommer voller Möglichkeiten tut sich den Freunden auf. Während die Erwachsenen nicht hinschauen, erproben die Kinder ihre neu gewonnene Macht. Die Zeiten von Vernachlässigung und Bevormundung scheinen für sie endlich vorbei zu sein. Doch als die Freundschaften zu bröckeln beginnen, wird der Wohnblock zum Schauplatz eines gefährlichen Kräftemessens. Was als harmloses Spiel begonnen hat, nimmt schon bald eine schreckliche Wendung …





Kritik zum Film „The Innocents“

Was anfangs nach einem klassischen Familiendrama klingt, entpuppt sich als gemeiner Horrorthriller mit einigen sehr heftigen Szenen. Hier werden sofort Erinnerungen an Stephen Kings „Der Feuerteufel“ (1984, mit einer ganz jungen Drew Barrymore in der Titelrolle) wach. Allem voran die Kinder-Darsteller sind grandios und verleihen „The Innocents“ die Extraportion Grusel. Ein feiner, kleiner Reißer!