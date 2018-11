Morden ist eine Kunst - seine Kunst. So sieht es jedenfalls Jack selber. Über zwölf Jahre schafft er seine "Kunstwerke" und sucht dabei nach dem perfekten Mord. Er philosophiert über sein Tun mit einem Unbekannten, rechtfertigt es, findet hundert Entschuldigungen. Doch die Polizei ist ihm auf den Fersen. Der Druck, entdeckt zu werden, spornt Jack zu immer waghalsigeren Aktionen an. Er will seine Kunst vollenden - sein Meisterwerk vollbringen.