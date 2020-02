Mickey Pearson hat sich ein Marihuana-Imperium in London aufgebaut. Der Exil-Amerikaner exportiert seinen Stoff nach ganz Europa. Mickey ist millionenschwer. Aber er will aussteigen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen - und sein Leben ganz legal in den höchsten Kreisen zu genießen. Ein Käufer für die Hanf-Plantagen muss her. Milliardär Matthew Berger ist interessiert, aber außer ihm noch jeder andere Groß- und Kleinkriminelle der Stadt.