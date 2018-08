The Equalizer 2

Gerechtigkeit kennt keine Gnade. Und so kehrt der Ex-Agent Robert McCall in den Kampf um das Gute zurück. Zunächst legt er sich nur mit der russischen Mafia an. Aber als seine Freundin Susan umgebracht wird, will er Rache. Susan jedoch hatte eine düstere Vergangenheit als Agentin. Und so deckt McCall nach und nach eine Verschwörung von größerem Ausmaß auf. Doch wie soll er nun allein gegen die mächtigen und brutalen Mörder ankommen?