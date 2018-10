Justin P. Lange ist ein amerikanischer Regisseur, der aber längere Zeit in Wien lebte. So kommt es, dass die österreichische Dor-Film sein Regiedebüt produzierte und Karl Markovics und Margarete Tiesel (Paradies: Liebe) in markanten Nebenrollen zu sehen sind. Markovics gibt in diesem Horrordrama, das in Kanada gedreht wurde, einen Mörder auf der Flucht.

Josef Hofer, so sein Name, gelangt in ein leerstehendes Waldhaus, wo er auf Zombiemädchen Mina (Nadia Alexander) trifft -die Begegnung bekommt ihm nicht, zu viel wollen wir aber nicht verraten. Jedenfalls findet Mina kurz darauf einen jungen, blinden Burschen (Toby Nichols) in Hofers Auto. Weil der junge Mann nicht sehen kann, entgeht ihm auch, dass seine neue Freundin eine Untote ist Düster. Diese ungewöhnliche Freundschaft steht zwar im Vordergrund, aber Lange garniert sie mit Schock-und Splattereinlagen, die jedoch wohldosiert sind. Alles in allem eine gelungene Talentprobe.