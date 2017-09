The Circle

Der US-Autor Dave Eggers bedient mit seinen Themen-Büchern stets den debattenhungrigen Markt - so auch mit seinem bekanntesten Roman "Der Circle". Als die Social-Network-Dystopie vor drei Jahren auf Deutsch erschien, schoss sie an die Spitze der Bestsellerlisten. Jetzt startet die Verfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks in den Kinos.

Im Zentrum der Geschichte steht Mae, eine Mittzwanzigerin, deren Freundin ihr ein Vorstellungsgespräch beim heißesten Internet-Giganten in Silicon Valley verschafft und sie so aus ihrem öden Büroleben befreit. "Circle" heißt die Firma, ein riesiges soziales Netzwerk, das die düstersten Überwachungs- und Selbstentblößungsfunktionen von Google, Facebook und Co. in einem einzigen Unternehmen zusammenfasst.

Mae ist vom Leben auf dem "Campus" genannten Firmengelände des "Circle" angetan, schnell steigt sie intern zum Liebling des väterlichen Chefs Eamon Bailey auf. Alte Freunde und ein in Ungnade verfallener früherer Mitarbeiter warnen sie aber vor den Allmachtsfantasien des überdrehten Unternehmens, bis es beinahe zu spät ist.

Möglicherweise hätte Regisseur James Ponsoldt aus dieser zeitgemäßen Geschichte einen hübschen und kritischen Film drehen können, eine Kinoversion der exzellent technokritischen Serie "Black Mirror". Ponsoldt hat ohnehin schon mit kleineren Budgets für die Coming-of-Age-Romanze "The Spectacular Now" oder den David-Foster-Wallace-Interviewfilm "The End of the Tour" bewiesen, dass er intim und eindringlich inszenieren kann.

Auch eine bis in die Nebenrollen exzellente Besetzung mit vielen Schauspielern auf dem aktuellen Zenit ihrer Karriere sollte für den Film sprechen: Hauptdarstellerin Emma Watson ist nach "Die Schöne und das Biest" derzeit eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen weltweit, John Boyega startet mit "Star Wars" und "Detroit" durch und Tom Hanks passt ohnehin hervorragend zur Rolle als gütiger Firmenchef mit möglicherweise zwielichtigen Motiven.

Sie alle bekommen aber von Ponsoldt und Eggers ein so dermaßen unausgegorenes Drehbuch um die Ohren gehauen, dass es schnell zum Ärgernis wird. Watson muss ständig besorgt auf ihren Computerbildschirm starren, ihre Begeisterung für den "Circle" kommt genauso aus dem Nichts wie zuvor die behauptete Orientierungslosigkeit ihres Charakters. Boyega dagegen steht während Firmenpräsentationen stets besorgt im Halbdunkel riesiger Säle - und nicht einmal der extrem charmante Ellar Coltrane aus "Boyhood" schafft es, seiner Rolle als Kindheitsfreund der Hauptfigur Leben einzuhauchen. Er muss plump den Es-gibt-sie-noch-die-guten-Dinge-Naturfreund von Mae geben und Sätze sagen wie: "Früher hatten wir offline Spaß."

Es gäbe auch in einem satirisch angehauchten Film viel zu erzählen zum Stoff von "The Circle", zur Technikgläubigkeit unserer Gesellschaft und zur Wahrscheinlichkeit von dystopischen Ideen wie Wahlberechtigung dank Social-Media-Profilen. Aber nie kommt die unausgegorene Mischung aus Thriller, Satire und Drama über das Offensichtliche hinaus: Alle Technikfirmen sind böse, und wir Nutzer geben uns ihnen nur allzu gerne hin.

Dabei verkennt der Film, wie sehr die Bedrohung der Privatsphäre als gesellschaftliches Thema hinlänglich durchgekaut ist und dass gerade die heutige Teenager-Generation sich vielen Inszenierungsmechanismen im Netz bewusster ist, als es ihre besorgten Großeltern, Onkel und Tanten oft glauben. Hätten die Macher von "The Circle" mehr mit diesen jungen Menschen gesprochen, wäre ihnen vielleicht ein wirklich zeitgemäßer Film gelungen. So aber fühlen sich die knapp zwei Stunden Film an wie ein Funkloch: Alle Bestandteile sind vorhanden und müssten funktionieren - aber größere Mächte sorgen für einen Totalausfall.