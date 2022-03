Paul Schraders Neo-Noir-Thriller besticht mit atmosphärisch dichten Bildern, coolem Soundtrack und einem großartig aufspielenden Oscar Isaac.

William Tell (Oscar Isaac) zieht als Kartenspieler durch die Casinos. Ihn jagen die Geister seiner Vergangenheit bei der US-Army. Als er eines Tages auf den jungen Cirk (Tye Sheridan) trifft, erwacht sein apathisches Dasein wieder zum Leben: Cirk bittet ihn um Hilfe bei seinem Racheplan an einem hohen Offizier der US-Armee (Willem Defoe). William nimmt Clirk als Schützling unter seine Fittiche. Mit der Unterstützung der mysteriösen Finanzgeberin La Linda (Tiffany Haddish) versuchen sie die Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas zu gewinnen. Doch Cirk auf dem rechten Weg zu halten, erweist sich als schwierig. Vor dem großen Poker-Showdown verschwindet Cirk und William muss eine weitreichende Entscheidung treffen …