Der Skisprung ist ein Faszinosum: Ein Mensch gleitet, springt - und fliegt. Die Dokumentation zeigt das Spektakel erstmals aus der Sicht der Springer in 3D. So können die Zuschauer erleben, woran sie sonst niemals teilhaben könnten: Wie es ist, sich von der monumentalen Schanze abzustoßen und sekundenlang - in Schwindel erregender Höhe - zu fliegen. Ein Traum für die einen, ein Albtraum für die anderen - doch keiner bleibt unberührt.