Peter Jackson Filmstart: 09.02.2022

Das unvergessliche Beatles-Dachkonzert auf der Savile Row in London zum ersten Mal in voller Länge.

Wer sich am 30. Jänner 1969 um die Mittagszeit zufällig in Londons Savile Row 3 aufhielt, wurde Zeitzeuge eines Konzerts, für das es weder Karten noch eine Ankündigung im Vorfeld gab: Die weltweit frenetisch gefeierten Beatles überraschten Zuschauer und Passanten mit einem Rooftop-Konzert. Was niemand wusste: Es sollte ihr letztes Konzert sein. Dieses legendäre, einstündige Konzert wird nun als exklusives Kinoevent auf der großen Leinwand zu bestaunen sein: Regie-Legende Peter Jackson (Der Herr der Ringe, Der Hobbit) hat sich des Materials der „Let It Be“-Aufnahmen angenommen und damit einen neuen Dokumentarfilm produziert. Zusätzlich hat er sich namenhafte Unterstützung geholt: Paul McCarthy, Ringo Starr und Yoko Ono haben mitgewirkt. Durch neue technische Möglichkeiten konnten die schwarz-weiß-Aufnahmen digitalisiert, koloriert und in 4K-Qualität umgewandelt werden – mit beeindruckendem Ergebnis.