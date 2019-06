Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: René Gebhardt

René Gebhardt Filmstart: 30.05.2019

Mollena Williams-Haas ist eine afroamerikanische Sexualpädagogin, Autorin und Performerin. 40 Jahre lang suchte sie nach dem perfekten Partner. Bis sie den österreichischen Komponisten Georg Friedrich-Haas fand. Seitdem leben sie glücklich und offen in einer BDSM-Beziehung in New York. Mollena ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche Georgs "Sklavin", er ihr Meister. Die New York Times berichtete über ihre außergewöhnliche Beziehung.