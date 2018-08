Wenn die DC-Comichelden ‚Teen Titans‘ die große Leinwand erobern, dann aber gewaltig! In ‚Teen Titans GO! to the Movies‘ erleben die überdrehten Superhelden ihr erstes prächtiges Kinoabenteuer – eine originelle, fröhlich clevere, jugendlich krasse und augenzwinkernde Variante des Superhelden-Genres inklusive Musicalnummern.

Robin will endlich ein Superheld sein. Mit seinen "Teen Titans" will er die Filmindustrie auf sich aufmerksam machen. Nur wie? In Tinsel Town muss doch irgendwas zu machen sein, denken sich die Möchtegern-Helden. Dort aber lauert tatsächlich das Böse: Ein Superschurke stellt den Teens eine Falle. Sein Ziel ist es, die Weltherrschaft zu übernehmen, unter anderem mit einem riesigen Luftballonmann. Das können die Teen Titans nicht zulassen!