Tabaluga ist ein kleiner Drache, der sein Feuer noch nicht gefunden hat. Dabei sollte er eigentlich Feuer speien können. Zudem wird sein geliebtes Grünland bedroht: Der finstere Arktos will den blühenden Landstrich vereisen. Dann erfährt Tabaluga, dass der böse Herrscher auch seine Eltern auf dem Gewissen hat. Also fasst der Drache sich ein Herz und bricht auf zu Arktos - er will dort für das Gute kämpfen und endlich sein Feuer finden.