Swimming with Men

Brit-Komödie um sechs Männer, die ihre Erfüllung im „unmännlichsten“ Sport der Welt finden und trotzdem ganze Kerle werden: beim Synchronschwimmen!

Das Männerschwimmen soll Eric aus der Krise führen: Er schließt sich einer Gruppe Synchronschwimmer in den allerbesten Jahren an. Vielleicht kann Eric ja so auch seine Frau zurückgewinnen, denkt er sich. In der Gruppe blüht der verlassene Ehemann auf. Die Schwimmer haben ein Ziel: Sie wollen bei der Weltmeisterschaft antreten. In Mailand. Und die bleichen Engländer zeigen, dass sie besser sind, als die Konkurrenz dachte.