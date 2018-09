Sweet Country

In den 1920er-Jahren herrscht in Australien ein rauer Ton. Der Aboriginie Sam soll dem verbitterten Harry auf seiner Farm helfen. Die beiden geraten aneinander und Sam tötet Harry in Notwehr. Die Polizei verfolgt ihn. Sam und seine Frau flüchten ins Outback. Dort gibt es keine Zuflucht, kaum eine Chance auf Überleben. Als die Verfolger immer näher kommen, wendet sich jedoch das Blatt. Kann Sam auf einen Freispruch hoffen?