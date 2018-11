Remake des Italo-Kultfilms von Dario Argento aus 1977: In einer deutschen Tanzkompanie geht es nicht mit rechten Dingen zu, sind hier gar Hexen am Werk? Mit Dakota Johnson (Fifty Shades Of Grey).

Susie ist eine vielversprechende Tänzerin im Berlin der RAF-Ära. Sie wird in die renommierte Helena Markos Dance Company aufgenommen, wo Madame Blanc sie unter ihre Fittiche nimmt. Auf der Straße fliegen Molotow-Cocktails, und auch unter den Mitgliedern der Tanzkompanie braut sich etwas zusammen. Die Tänzerinnen verbindet ein düsteres Geheimnis, das Susie durch einen Tanz entfesselt: Sie sind Hexen, die die Hölle auf Erden heraufbeschwören.