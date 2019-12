Was machen pensionierte Superhelden, wenn sie ins Altersheim abgeschoben werden?

Eine Gruppe von in die Jahre gekommenen, internationalen Superhelden hat sich im Altersheim Dunmanor in Irland zur Ruhe gesetzt. Ray (Tom Berenger), der einst weltberühmte „Maximum Justice“, kann allerdings nur schwer damit umgehen, dass seine Heldentage für immer vorbei sein sollen und dass nun nur noch Bingo spielen und im Wasser planschen angesagt sind. Sein altes Team, bestehend aus seinem zuverlässigen Kumpel Ted (Beau Bridges) alias „Shimmy“, seiner alten Flamme Madera „Moonlight“ (Fionnula Flanagan) und seinem Erzrivalen Pendle „Total Thunder“ (Louis Gossett Jr.), scheint dagegen ihr würdeloses Schicksal akzeptiert zu haben. Als Jerry „Rainbow Warrior“ (Clive Russell) stirbt, nachdem seine Superkräfte zur Sicherheit aller anderen „heruntergefahren“ wurden, wittert Ray ein falsches Spiel und beschließt, Nachforschungen anzustellen. Und plötzlich muss Ray nicht nur gegen seine Feinde kämpfen, sondern auch gegen das Stigma des Alters und die Einschränkungen, die dieses so mit sich bringt …