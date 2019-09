Wenn die Lust vom Papier ins Leben will: Autor mit Lehrauftrag an der Uni ist zwar prinzipiell glücklich verheiratet, aber seine Karriere stockt, und er kann seine geheimen sexuellen Fantasien nicht real, sondern nur literarisch ausleben. Doch bei einer neuen, jungen Studentin droht diese Konstruktion zu brechen

An der Universität werden Machtkämpfe ausgetragen. Professor Swenson ist mittendrin. Er ist ein gefeierter Schriftsteller, gut situiert und verheiratet. Die Studentin Angela Argo schmeichelt ihm. Sie schreibt gut und wird von ihm anerkannt - aber sie will mehr: Sie verführt ihn. Swenson lässt sich auf die Affäre ein. Bald wird klar: Angela will ihn erpressen. Sie beschuldigt ihn der sexuellen Belästigung. Swensons Ruf steht auf dem Spiel.