Die Ärztin Rike bricht alleine mit dem Segelboot auf den Atlantik auf. Doch die Ruhe wird durch einen Sturm gestört. Als dieser vorbeigezogen ist, trifft Rike auf See auf ein havarierendes Boot voller Flüchtlinge. Die Menschen sind in Lebensgefahr. Rike setzt Notrufe ab. Die Küstenwache will sie dazu bringen, den Schauplatz zu verlassen. Doch als Notärztin ist Helfen ihr Leben. Sie überschreitet alle ihre Grenzen, um die Menschen zu retten.