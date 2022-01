Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Pablo Larrain

Filmstart: 13.01.2022

Pablo Larraíns Spencer ist eine Vorstellung davon, was sich in den schicksalhaften Tagen auf dem königlichen Landsitz Sandringham an dem Wendepunkt in Dianas Leben zugetragen haben könnte.

Diana Spencer (Kristen Stewart), bekannt als Lady Diana, ist Anfang der 1990er sehr unglücklich. Verheiratet mit Prinz Charles (Jack Farthing) fühlt sie sich ungeliebt und einsam. Um ihrem trostlosen Leben am Hof zu entfliehen, fasst sie den Entschluss, ihre Ehe zu beenden. Die Weihnachtsfeiertage verbringt sie auf dem royalen Sandringham-Anwesen in Norfolk. Dort trifft sie die finale Entscheidung – auch wenn sie mit harten Konsequenzen rechnen muss …