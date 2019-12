Sorry we missed you

Regie: Ken Loach

Darsteller: Rhys Stone / Debbie Honeywood / Kris Hitchen

Filmstart: 30.01.2020

Seit der Finanzkrise 2008 kämpfen Ricky und seine Frau Abby mit Schulden. Dennoch träumen die beiden von einen Eigenheim. Abby arbeitet als Altenpflegerin und Ricky nimmt eine Stelle bei dem Paketdienstleister Parcels Delivered Fast an - der Name ist Programm. Ricky gerät immer tiefer in einen Strudel aus Zeitdruck, Überanstrengung und wachsenden Schulden. Auch seine Familie leidet unter seinem Job - und so bleiben Streitigkeiten nicht aus.