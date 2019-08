Via Facebook verliebt sich der junge Fotograf Alex (François Civil) in die fesche Clara. Hinter dem Profil der angeblich 24-Jährigen, verbirgt sich jedoch die 50-jährige Claire (Juliette Binoche), die ihr Herz ebenfalls an den nichts ahnenden Alex verliert …

Claire (Juliette Binoche) ist 50, alleinerziehend und steckt in einer Krise: Sie legt sich ein falsches Facebook-Profil zu, um ihren Lover Ludo auszuspionieren. Ihre neue Identität ist eine hübsche 24-jährige namens Clara. Ludos bester Freund Alex (François Civil) findet Clara im Netz und verliebt sich in sie. Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Zwischen den beiden entwickelt sich ein intensiver Chat-Flirt - und Claire gerät immer tiefer in den Sog der virtuellen Parallelwelt.