Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer

Wilde Augen, weiße Zähne und winzige Füße - das müssen echte Monster sein! Endlich hat auch jemand mal eines dieser "Smallfoots" gesehen. Es handelt sich bei den Viechern um - Menschen. Und die Yetis haben ganz schön viel Angst vor ihnen. Nun gab es aber schon den ersten Kontakt, und das heißt: In den Eisbergen wird das Yeti-Leben nie mehr so beschaulich sein wie es vorher war. Die Yetis müssen also versuchen, die "Smallfoots" zu verstehen.