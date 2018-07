Skyscraper

Dwayne Johnson rettet diesmal nicht die Welt, sondern Menschen aus einem brennenden Hochhaus.

Will Sawyer arbeitet im gigantischsten Hochhaus der Welt. Das "Pearl" in Hong Kong hat ganze 240 Stockwerke. Der Ex-FBI-Mann soll sich um die Sicherheit in dem Gebäude kümmern. Doch kaum ist er dort angekommen, bricht ein Feuer in den oberen Etagen aus. Das Schlimmste: auch Sawyers Familie ist oben gefangen. Zudem wird er beschuldigt, das Feuer selbst gelegt zu haben. Kann der Ex-Soldat die Menschen retten und den Täter stellen?