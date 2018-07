An der amerikanisch-mexikanischen Grenze herrscht zunehmend Anarchie. Die Drogenkartelle schleusen Terroristen in die USA. FBI-Agent Matt Graver heuert erneut den Söldner Alejandro an, um einen Krieg unter den Mexikanern zu provozieren. Alejandro entführt die Tochter eines der Drogenbosse - Isabela. Als diese liquidiert werden soll, weigert er sich jedoch. Sein Ziel ist es, sich persönlich an Isabelas Vater für den Tod seiner Familie zu rächen.