Kultige Knet-Animation und Fortsetzung des Kinofilms aus 2015: Ein nettes Alien landet auf der Farm des cleveren Titel-Schafs. Da taucht ein böses UFO-Suchteam auf, das den E.T. bedroht.

Auf der Mossy Bottom Farm geschieht Unheimliches: Ein UFO ist gelandet! Und plötzlich steht ein Alien im Schafstall! Shaun nimmt den Besucher in seine Obhut. Wo soll er hin? Wo kommt er her? Frisst er Gras, wie die Schafe? Doch bald schon tauchen weitere Besucher auf, die weniger nett sind: Geheimagenten sind hinter dem Alien her. Nun müssen die Farmtiere den Außerirdischen retten, indem sie ihn zurück nach Hause bringen - quer durchs Weltall!