Die Kleinstadt Woodsboro kommt einfach nicht zur Ruhe! Immer wieder wurden ihre Bewohner Opfer maskierter Serienmörder. Nun ist es wieder so weit: Der berüchtigte Ghostfache-Killer versetzt die Menschen mit einer neuen Mordserie in Angst und Schrecken. Sidney Prescott kehrt daraufhin in ihre Heimat zurück. Als eine der wenigen Überlebende der ersten Mordserie liegt es nun an ihr, den oder die Täter zu entlarven.